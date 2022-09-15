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Россия готова помочь Кыргызстану и Таджикистану решить пограничные вопросы

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- Канат Кожоев
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МИД России призвал власти Кыргызстана и Таджикистана принять все меры для пресечения провокаций на границе и заявил о готовности помочь решить пограничные вопросы на долгосрочной основе, отмечается в заявлении на сайте ведомства.

"С учетом имеющихся договоренностей между президентами Кыргызстана и Таджикистана призываем обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что у России есть богаты опыт пограничного размежевания, в том числе с соседями в Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/422514
Теги:
приграничные конфликты, Россия, Таджикистан, Кыргызстан
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