Разъединить экономики России и Центральной Азии намерены в США

Целью политики США в Центральной Азии является разъединение экономик стран региона с Россией, заявила заместитель помощника директора агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур, пишет ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США она подчеркнула, что американские власти занимаются укреплением взаимосвязанности экономик государств Центральной Азии. Кроме того, Вашингтон пытается стимулировать экономический рост и добивается совместных действий в области борьбы с изменением климата.

"Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью", - назвала она задачи США.

В свою очередь помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, также выступавший на слушаниях, подчеркнул, что Вашингтон пытается противодействовать российскому влиянию в регионе не только в экономической сфере. Он полагает, что противостояние политике РФ в регионе со стороны США проявляется в том числе в виде противодействия влиянию русского языка и культуры.

"Мы концентрируем наши ресурсы на том, чтобы показывать позитивную картину нашего взаимодействия. Каждый раз, когда российская сторона продвигает против нас какую-либо ложную информацию, мы публикуем в СМИ рассказы о том, что мы делаем для поддержки народа в регионе, поддержки местной культуры, местного языка в противовес русскому языку и русской культуре", - заявил Лу.