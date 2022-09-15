Омбудсмен озвучила системные проблемы в сфере защиты прав детей от насилия

Омбудсмен Атыр Абдрахматова: "Из-за систематических недостатков по защите прав детей от насилия практически исключается возможность защиты пострадавшего малолетнего ребенка и доказывания вины преступника. В результате в обществе складывается впечатление о том, что есть возможность избежать ответственности за насилие или жестокость в отношении женщин и детей".

13 сентября 2022 года на совместном заседании Комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции и Комитета по социальной политике состоялось обсуждение вопроса о насилии в отношении детей омбудсмен. Атыр Абдрахматова озвучила следующие системные проблемы в сфере защиты прав детей от насилия:

Правоохранительные органы:

заявления жертв насилия часто не принимаются; судебно-медицинские экспертизы по данным делам не назначаются и не проводятся в срок, так как экспертиза, проведенная спустя длительное время, не позволяет объективно определить моральный и физический ущерб жертве насилия; затягиваются следственные мероприятия и принятие решений по их результатам, уголовные дела прекращаются или же переквалифицируются в другую категорию дел; сотрудники государственных органов зачастую не заинтересованы защищать и восстанавливать права потерпевших, существуют стереотипы в отношении жертв насилия, дискриминируют, издеваются над пострадавшими детьми и женщинами, заведомо представляют потерпевших виновным в происшествии.

Министерство труда, социальной защиты и миграции:

отсутствие системной работы по выявлению детей мигрантов, оказанию социальной и правовой помощи им и их семьям; недостаточная профилактика насилия в отношении женщин и детей в семьях, подверженных риску насилия; родители детей, подвергшихся насилию, не действуют в интересах ребенка, а уполномоченные органы по защите детей не защищают права детей, принимают сторону родителей (недостатки в законодательстве, низкий уровень специалистов); по Кыргызстану создано 53 местных комитета по профилактике и защите от домашнего насилия, но они не осуществляют работу на должном уровне.

Министерство образования:

нехватка социальных работников, низкий уровень профессиональной подготовки социальных работников; нехватка и отсутствие психологов в школах; в школах не проводятся мероприятия совместно с учащимися и их родителями по мерам обеспечения безопасности детей (медицинской, половой, психологической, информационной); в последнее время в обществе складывается понятие, что школа несет ответственность только за образование и не отвечает за безопасность ребенка; отсутствие профилактической работы по выявлению семей, подверженных риску насилия, и информированию органов внутренних дел, уполномоченных подразделений по защите прав ребенка.

Гарантированная государством юридическая помощь (Министерство юстиции):

отсутствие бесплатной консультативной и юридической помощи в самых отдаленных местах; не качественно и не в полной мере выполнение государственными и муниципальными служащими, а также адвокатами их должностных обязанностей; некомпетентность адвокатов, оказывающих квалифицированную бесплатную юридическую помощь в сфере уголовного судопроизводства и дел о правонарушениях, непринятие мер по восстановлению нарушенного права в полном правовом поле; зачастую адвокаты заинтересованы в прекращении дела путем склонения потерпевшего к отказу от защиты путем сговора со стороной, нарушившей закон; требование денег с потерпевших; адвокаты, защищающие в судах женщин и детей, не в полной мере знают особенности защиты данной категории лиц и другие проблемы

Омбудсмен внес следующие предложения депутатам для включения в решение совместного заседания комитетов Жогорку Кенеша о принятии неотложных мер по обеспечению безопасности детей: кабинету министров - разработать алгоритм взаимодействия МВД, социальной защиты, органов здравоохранения и органов местного самоуправления для принятия незамедлительных защитных мер по предупреждению нарушений прав детей и повышению их ответственности. Министерству внутренних дел разработать единые меры по системной защите детей с уполномоченными государственными органами в области защиты детей. Поручить Министерству внутренних дел разработать и внедрить кнопку экстренного вызова для использования в случае необходимости. Рассмотреть вопрос об организации специальных автобусов для перевозки детей в школу с соблюдением безопасности детей (в городе, в небезопасных местах).

Генеральной прокуратуре омбудсмен рекомендует провести анализ прекращенных или переквалифицированных уголовных дел по фактам насилия в отношении детей и принять соответствующие меры, усилить контроль в этой сфере, провести проверку судебно-медицинских экспертиз, проводимых по фактам насилия в отношении детей, и дать им правовую оценку своевременности проведения судебно-медицинских экспертиз и соблюдения всех сроков;

Министерству здравоохранения улучшить качество и взять под особый контроль судебно-медицинские экспертизы, назначаемые по фактам насилия в отношении детей.