Спектакль театра кукол "Атадан калган туяк" покажут на фестивале в Актюбе

Спектакль Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева "Атадан калган туяк" покажут на 6-м фестивале "Ассалаумағалейкум" в Казахстане.

Представления театров кукол из разных стран с 20 по 23 сентября смогут посмотреть жители Актюбе. Спектакли будут показаны на сцене Актюбинского театра "Алақай". Организаторы праздника театра ожидают приезда 14 коллективов. Это труппы из Ингушетии, Башкортостана, Кыргызстана, Узбекистана, Бурятии. В фестивале участвуют сразу нескольких казахстанских театров кукол. Два театра-участника покажут свои представления в формате онлайн.

Спектакль, созданный в Бишкеке, зрители смогут посмотреть 21 сентября в 14 часов. Это премьерный спектакль Кыргызского государственного театра кукол "Атадан калган туяк" ("Солдатёнок"). Его премьера состоялась в мае накануне праздника Великой Победы.

Представление, в основу которого лег небольшой рассказ Чингиза Айтматова, задумывалось к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работа над спектаклем началась еще в 2019-м, но в силу ряда обстоятельств выпустили спектакль уже в мае 2022-го.

Поставил "Солдатёнка" режиссер, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, художественный руководитель театра Нурлан Асанбеков. Спектакль идет на кыргызском языке, но понять происходящее на сцене могут и не владеющие им зрители. Тема войны и хрупкости мира по-прежнему актуальна.