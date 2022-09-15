Чего добивается Эмомали Рахмон?

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впервые начался буквально под звуки автоматных очередей и минометных обстрелов. Только вчера, 14 сентября 2022 года, в местности Как-Сай Баткенского района пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Также была обстреляна застава "Самаркандек". Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Есть раненые.

Вновь таджикская сторона начала конфликт с появления своих пограничников на спорной территории. И хоть уже давно действует соглашение о запрете тяжелых видов вооружения в приграничной полосе, таджикские военные применили минометы. Более того, в июле этого года в Чолпон-Ате Эмомали Рахмон на встрече с нашим президентом согласился решать все приграничные вопросы с учетом интересов сторон исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами. Кроме этого, лидеры республик договорились возобновить работу Межправительственной комиссии по демаркации границы Таджикистана и Кыргызстана.

Чего добивается Рахмон?

Одно из отечественных СМИ задается закономерным вопросом: чего снова добивается Рахмон, да еще накануне саммита ШОС в Самарканде.

"Или это такой ответ кыргызской стороне, которая на неделе открыла станцию управления ударными беспилотниками "Байрактар – ТБ2", второй по счету на постсоветстком пространстве? Как бы напоминание о том, что Таджикистан разворачивает сборку иранских БПЛА в Душанбе?

Или это послание уже лидерам ШОС – России и Китаю - о том, что он недоволен тем, как Москва и Пекин расширяют сотрудничество с талибами, с которыми он намерен воевать с подачи США?

Последнее особенно актуально в свете того, что Погранслужба ГКНБ КР отметила, что с таджикской стороны огонь вели неизвестные "бородачи", стрелявшие из легкого стрелкового оружия и минометов не только по пограничникам, но и по местному населению и гражданской инфраструктуре", - пишет издание.

В любом случае вчерашний конфликт на кыргызско-таджикской границе, безусловно, является нарушением всех договоренностей со стороны руководства соседней республики. Так что же заставило Эмомали Рахмона пойти на столь опрометчивый шаг, который может привести к негативным последствиям для всего региона Центральной Азии, и прежде всего для самого Таджикистана?

Президент Рахмон руководит страной с 1992 года. На посту главы государства он занимается в основном укреплением контроля над экономическими активами страны, чтобы не упустить власть и гарантировать ее передачу своему сыну. Поэтому не исключено, что помимо вышеназванных причин авторитарный режим Рахмона пытается создать образ внешнего врага из-за имеющихся внутренних проблем в экономике. Тем более что после того, как Кыргызстан закрыл свою границу на плотный замок, у соседей начались серьезные проблемы. Так в Таджикистане цены значительно подорожали на многие товары первой необходимости, которые ввозились через Кыргызстан.

В том числе наша страна перекрыла все контрабандные пути, на которые раньше закрывались глаза. В результате в стране стали зреть недовольства в адрес недальновидной политики президента. Поэтому, как считают многие политологи, Рахмону нужен какой-то внешний фактор, враг, что он уже в который раз и пытается создать на границе с Кыргызстаном.