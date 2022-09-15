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Атаханов: Кыргызстан успешно выполняет функции председателя ЕАЭС

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- Виктория Гунгер
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Проведение в очном формате таких мероприятий, которые проходили в Кыргызстане по линии ЕАЭС в этом году, - сложный процесс. Но наша республика успешно справилась с ними и продолжает выполнять грамотно функции председателя в союзе. Об этом на круглом столе "Интеграционные экономические тренды 2022 года: предварительные итоги председательства Кыргызстана в ЕАЭС" сообщил директор департамента экономической дипломатии МИД КР Авазбек Атаханов.

По его словам, в нынешних политических условиях странам, особенно председательствующим, сложно лавировать и вырабатывать повестку в ЕАЭС и принимать решения по ней.

"Но повторю, эти задачи КР выполняет эффективно. Несмотря на огромные проблемы в союзе, наша республика своей демократической позицией способствует формированию рынка. Внесли мы много коррективов в технические положения и техрегламенты союза, которые не отвечали современным реалиям. Более того, КР смог стать неким звеном, сплотившим государства союза и поставившим на повестку обсуждений массу важных вопросов. Это касается и миграции, сквозь призму которой часто дают оценку эффективности ЕАЭС в именно Кыргызстане",- подчеркнул Атаханов.

Отметим, организаторами мероприятия выступил центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и общественный фонд "Евразийское поколение".


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URL: https://www.vb.kg/422530
Теги:
МИД, ЕАЭС, Кыргызстан
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