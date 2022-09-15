Игорь Шестаков: Странам ЕАЭС нужно сосредоточиться на совместной работе

В 2021 показатели взаимной торговли в ЕАЭС составили максимальный показатель $ 72,6 млрд долларов, что является показателем эффективной торгово-экономической деятельности интеграционного союза и ответом на вопрос: зачем этот союз создавался. Китай, Индия, Иран, страны Латинской Америки, Юго- восточной Азии, готовы активизировать взаимовыгодное взаимодействие с Евразийским союзом. Функционируют зоны свободной торговли с Вьетнамом и Сингапуром. Процессы расширения международного сотрудничества ЕАЭС, а также поиск новых партнеров позволяет странам участницам диверсифицировать рынки сбыта и увеличивать национальные показатели ВВП. Об этом на круглом столе "Интеграционные экономические тренды 2022 года: предварительные итоги председательства Кыргызстана в ЕАЭС" сообщил политолог и директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Он отметил, что в условиях санкций и прогнозируемого мирового продовольственного кризиса именно ЕАЭС может стать эффективным инструментом по обеспечению региональной продовольственной безопасности.

"В рамках интеграционного союза уже принят ряд антикризисных мер, были снижены ставки ввозных таможенных пошлин, предоставлены тарифные льготы на товары критического импорта. В течение последних лет в рамках ЕАЭС высказывается инициативы о целесообразности долоризации взаимных расчетов. Напомню, что еще в прошлом году об этом говорил на саммите премьеров стран союза Акылбек Жапаров. За прошедшие с момента создания союза семь лет доля нацвалют превысила 70%, достигнув к 2022 году показателя в 74%. Экономисты прогнозируют предстоящую экономическую рецессию США и стран ЕС. В этой связи странам ЕАЭС не стоит ожидать потока серьезных инвестиционных вложений со стороны Запада. Поэтому нужно сосредоточится на совместной работе",- сказал Шестаков.

Отметим, организаторами мероприятия выступил центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и общественный фонд "Евразийское поколение".