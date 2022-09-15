Задержан председатель объединенного верховного штаба застройщиков

ГКНБ КР в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 частью 4 пунктом 4 ("Мошенничество) и 379 частью 3 ("Подделка документов") УК КР задержан гражданин КР "А.М.М.", который войдя в доверие граждан КР "Т.А." и "Т.М.Т". представляясь работником мэрии Бишкека, завладел крупными денежными средствами, обещая выделить земельные участки в столице.

Установлено, что "А.М.М." предоставлял пострадавшим поддельные правоустанавливающие документы о выделении земельных участков под строительство жилых домов.

В целях сокрытия преступления, "А.М.М." создал так называемый "Объединенный верховный штаб застройщиков по городу Бишкек" под видом решения вопросов спорных земельных участков в жилмассивах города Бишкек, введя в заблуждение пострадавших граждан политизируя свою преступную деятельность, систематически организовывал различного рода акции протеста в столице, оказывая давление и препятствие выполнению своих функциональных обязанностей государственных и муниципальных служащих.

Следует отметить, что при проведении следственно-оперативных мероприятий в доме у "А.М.М." согласно санкции суда, обнаружены неопровержимые доказательства его причастности к вышеуказанным фактам. При этом, последний попытался уничтожить имеющие значения для уголовного дела документы путем сожжения.

В настоящее время, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к другим аналогичным фактам преступления.

Граждан, пострадавших от преступных действий "А.М.М." и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим телефонам доверия: 0312 62-05-85 и 0312 64-04-75.