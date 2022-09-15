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В Бишкеке чествуют многодетных матерей

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- Айжан Мамбеталиева
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В Свердловской администрации наградили многодетных матерей. Почетные награды вручил глава района Максатбек Саргазаков. Награждены 17 матерей, из них 9 орденом "Баатыр эне", восемь женщин получили медали.

В столичном муниципалитете отмечают, что в районном управлении соцразвития на учете состоят 200 матерей-героинь, из них 138 имеют ордена "Баатыр Эне", 62 женщины имеют медали "Эне данкы".

Глава Октябрьского района Азамат Дороев тоже наградил матерей-героинь. Награждены 22 женщины, из них 7 - орденом "Баатыр эне", 15 - медалью "Эне-Данкы".


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URL: https://www.vb.kg/422538
Теги:
мэрия, Октябрьский район, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан, женщины
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