В Бишкеке чествуют многодетных матерей

В Свердловской администрации наградили многодетных матерей. Почетные награды вручил глава района Максатбек Саргазаков. Награждены 17 матерей, из них 9 орденом "Баатыр эне", восемь женщин получили медали.

В столичном муниципалитете отмечают, что в районном управлении соцразвития на учете состоят 200 матерей-героинь, из них 138 имеют ордена "Баатыр Эне", 62 женщины имеют медали "Эне данкы".

Глава Октябрьского района Азамат Дороев тоже наградил матерей-героинь. Награждены 22 женщины, из них 7 - орденом "Баатыр эне", 15 - медалью "Эне-Данкы".