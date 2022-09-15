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В Панфиловском районе задержан подозреваемый за присвоение чужого имущества

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в ОВД Панфиловского района с заявлением обратилась Р.А. о принятии мер в отношении наемного работника фермы, расположенной в селе Первомайском Панфиловского района, который присвоил металлические предметы, также забрал несколько баранов и скрылся.

Материалы по данному факту были зарегистрированы в АИС ЕРП ОВД Панфиловского района и возбуждено уголовное дело по статье 210 ("Присвоение и растрата вверенного имущества") УК КР.

14 сентября 2022 года местонахождение гражданина Ф.И., 1994 года рождения, подозреваемого в совершении данного преступления, установлено, он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/422542
Теги:
ГУВД, Панфиловский район, Чуйская область
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