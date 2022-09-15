В Панфиловском районе задержан подозреваемый за присвоение чужого имущества

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в ОВД Панфиловского района с заявлением обратилась Р.А. о принятии мер в отношении наемного работника фермы, расположенной в селе Первомайском Панфиловского района, который присвоил металлические предметы, также забрал несколько баранов и скрылся.

Материалы по данному факту были зарегистрированы в АИС ЕРП ОВД Панфиловского района и возбуждено уголовное дело по статье 210 ("Присвоение и растрата вверенного имущества") УК КР.

14 сентября 2022 года местонахождение гражданина Ф.И., 1994 года рождения, подозреваемого в совершении данного преступления, установлено, он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.