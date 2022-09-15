Эксперты предрекли сложную судьбу малых стран в нынешних глобальных перемен

Происходящие в мире глобальные процессы затронут весь мир и Центральную Азию особенно. Но уникальность ЦА и КР в партнерстве с тремя крупными государствами: Китаем, Индией и Россией. Мы должны быть готовыми к изменениям в военном, политическом и социальном плане. Об этом на круглом столе "Интеграционные экономические тренды 2022 года: предварительные итоги председательства Кыргызстана в ЕАЭС" сообщил общественный деятель Токон Мамытов.

Поэтому КР должен выработать в существующих форматах определенную концепцию.

"Самая эффективная для нашей республики позиция базируется на трёх китах: ЦА, ЕАЭС и ШОС. Причём они должны быть сопряжены для нас в единое целое. Это важно, так как в нынешних мировых процессах судьба малых стран очень сложная. Поэтому этот треугольник должен стать основным для Кыргызстана",- подчеркнул Токон Мамытов.

Отметим, организаторами мероприятия выступил центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и общественный фонд "Евразийское поколение".