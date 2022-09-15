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В городе Токмоке задержан подозреваемый за убийство

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в ОВД города Токмока 14 сентября 2022 года поступило сообщение об обнаружении в доме по улице Нижне-Луговая города Токмока тела гражданина Б.В., 1961 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД города Токмока и возбуждено уголовное дело по признакам статьи 122 ("Убийство") УК КР.

В ходе следственных действий установлено, что умерший гражданин Б.В. в доме проживал вместе с родным братом Б.А., 1964 года рождения, накануне вместе распивали спиртные напитки, где последний на почве пьяной ссоры нанес ему телесные повреждения, которые привели к смерти.

Гражданин Б.А., 1964 года рождения, задержан и водворен изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/422544
Теги:
ГУВД, УВД, Токмак, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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