MegaCom презентовал студентам уникальные возможности сети 5G

Государственный оператор сотовой связи MegaCom, первым запустивший тестовую зону 5G на территории Кыргызской Республики, презентовал студентам-связистам Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова уникальные возможности сети пятого поколения.

В ходе посещения тестового павильона выставки технологии 5G, проводимой оператором MegaCom совместно с Министерством цифрового развития КР и компанией Huawei в торгово-развлекательном центре Dordoi Plaza 2, юноши и девушки, осваивающие направление "Сети связи и системы телекоммуникации", получили возможность погрузиться в мир технологий будущего.

Десятки будущих связистов, вооружившись VR-очками, на несколько минут оказались в виртуальной 3D-реальности и смогли иначе взглянуть на окружающий мир. После презентации проекта Центра обработки данных студенты стали свидетелями работы подключенных к сети промышленных 5G-роботов, синхронно и с минимальной задержкой в режиме реального времени выполнивших гравировку надписи "Политех 2022" на памятной бронзовой медали.

Отвечая на вопросы гостей из КГТУ, консультанты выставки поведали собравшимся о функционале сети Industrial 5G, обладающей огромным количеством областей применения, а также обозначили потенциал использования сети пятого поколения в бизнесе, здравоохранении, промышленности, транспорте и других сферах.

Неподдельный интерес со стороны студентов вызвала и демонстрационная зона Speed Test, позволяющая любому желающему лично замерить скорость в сети 5G. Будущие связисты на собственном опыте убедились, что полноценный фильм в формате Full HD в сети 5G можно скачать буквально за несколько секунд.

В завершении встречи в качестве мотивации перед студентами КГТУ им. И. Раззакова выступили представители технической дирекции ЗАО "Альфа Телеком", ранее окончившие данное учебное заведение. Топ-менеджеры MegaCom поделились с молодежью своими историями успеха и мотивировали строить блестящую карьеру. Пожелав никогда не останавливаться на достигнутом, расширять багаж знаний и ставить амбициозные цели, сотрудники оператора пригласили талантливую молодежь пройти стажировку в компании и сделать первые профессиональные шаги в телеком-отрасли вместе с MegaCom.

"Хотим сказать большое спасибо компании MegaCom за интересную встречу. Мы остались в восторге от скорости передачи данных в сети 5G – это просто бомба! Несомненно, каждый кыргызстанец должен убедиться, насколько удобным и высокоскоростным является данный стандарт связи, предоставляющий абонентам новые возможности", – поделилась своими впечатлениями от экскурсии студентка 4 курса КГТУ Айпери Элеманова.

"Мы очень рады, что MegaCom запустил Кыргызстане тестовую зону 5G, – дополнил коллегу по университету студент 3 курса Жанат Сулайманов. – Честно сказать, невероятно удивлен скоростью, с которой мы смогли скачать огромный файл – будто открыли обычную картинку из Интернета. Спасибо MegaCom за интересные презентации возможностей 5G и мотивацию от сотрудников".

Напомним, что посетить тестовую зону 5G от компании MegaCom может любой желающий. Выставка технологии пятого поколения продлится до конца сентября 2022 года по адресу: город Бишкек, ул. Ибраимова, 115, ТРЦ Dordoi Plaza 2.

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!