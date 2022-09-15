В ГКНБ рассказали о ДТП с участием служебной машины Камчыбека Ташиева

Как пояснили в ГКНБ, в ходе выяснения обстоятельств стало известно, что водитель автомобиля "Ленд Крузер 300" возвращался в Бишкек после поездки в аэропорт "Манас". На трассе с аэропорта "Манас" в Бишкек автомобиль "Ленд Крузер 300" задел скутер жителя города Бишкека.

"Участники происшествия решили этот незначительный дорожный инцидент мирным путем. Пострадавших нет. Согласно медицинской экспертизе, состояние водителя скутера удовлетворительное, имеются только легкие ушибы. При этом сам водитель скутера уже заявил в соцсети, что не имеет никаких претензий к водителю автомобиля "Ленд Крузер 300", - сообщили в ведомстве.