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Президент Садыр Жапаров встретился с президентом России Владимиром Путиным

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- Канат Кожоев
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 сентября, в городе Самарканде (Республика Узбекистан) встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского двустороннего взаимодействия, состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Президент Садыр Жапаров отметил, что отношения между двумя странами отличаются высокой динамикой как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Он подчеркнул, что Россия традиционно является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Глава государства отметил, что за первое полугодие текущего года зафиксирован серьезный рост взаимного товарооборота в два раза по сравнению с прошлым годом.

"Успешно реализуются инвестиционные проекты, в том числе при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития. На сегодня фонд одобрил более 3200 проектов на сумму порядка 440 миллионов долларов США", - сказал он.

Отметив, что еще одним приоритетным направлением кыргызско-российского сотрудничества является гуманитарная сфера, Садыр Жапаров добавил, что ожидается начало строительства общеобразовательных школ на территории Кыргызской Республики с русским языком обучения.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-российского многопланового сотрудничества и практической реализации вопросов, которые имеются в двусторонней повестке.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Кыргызстан являются близкими странами, стратегическими партнерами и союзниками, работающими совместно в рамках ряда региональных организаций.

"Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана. В прошлом году рост торгового оборота был заметный, и в этом году объем растет. Причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос на 46,6%. Это очень хороший показатель", - сказал он.

Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона продолжает оказывать экономическую поддержку Кыргызстану и готова оказывать техническое содействие в области реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. Он информировал, что в июле текущего года подписано распоряжение правительства Российской Федерации о поставках пожарной и вертолетной техники Кыргызской Республике с выделением на эти цели из бюджета России почти 1,5 миллиарда рублей.

Владимир Путин обратил внимание также на развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Кыргызстаном.

В завершение беседы главы государств выразили готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям в целях содержательного насыщения совместной повестки.


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URL: https://www.vb.kg/422555
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, саммит, Кыргызстан, ШОС
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