Стартовал розыгрыш 100 iPhone и автомобиля. Принять участие просто и легко

15 сентября в Кыргызстане стартовала лотерея, в рамках которой будет разыграно 100 iPhone и автомобиль Hyundai Elantra 2022. Стать участником и выиграть здесь может каждый, ведь условия максимально просты, а участие абсолютно бесплатное.

Для получения лотерейных билетов достаточно пополнять баланс, пользоваться кошельком "О!Деньги", оплачивая товары и услуги, и совершать покупки в магазинах O!Store.

Помимо этого, билеты начисляются за регистрацию и идентификацию в приложении "Мой О!", а также пополнение кошелька "О!Деньги".

Каждую неделю будет разыгрываться семь iPhone 13, розыгрыш автомобиля состоится 22 декабря. Победителей поможет определить генератор случайных чисел в присутствии специальной комиссии, а наблюдать за розыгрышами можно онлайн в прямом эфире на странице @my_o_kg в Instagram.

Первый розыгрыш семи iPhone 13 пройдет уже 22 сентября. Зарегистрируйтесь в приложении "Мой О!" и получите первые билеты для участия в лотерее!

Больше билетов – больше шансов выиграть!

Все подробности на сайте udacha.o.kg.

Период проведения лотереи на территории КР с 15.09.2022 по 22.12.2022 г.

Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 284 от 08.09.2022 г.

Подробности об организаторе лотереи, количестве призов, сроках на сайте udacha.o.kg.

Все смартфоны сертифицированы.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис".

Лицензии НБКР №2021030817, №3022030817.