В ОДКБ заявили о переброске 400 боевиков ИГИЛ на север Афганистана

На север Афганистана были переброшены 400 боевиков террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ). Об этом заявил 15 сентября на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщает ТАСС.

Сидоров отметил, что террористы были направлены в северные афганские провинции Бадгис, Джаузджан, Кундуз, Тахар и Бадахшан "с целью совершения терактов и нападения на гражданские и военные объекты".

По его словам, в целом в Афганистане "сохранялся высокий уровень террористической активности", жертвами террористов в республике в 2022 году стали около 250 человек, более тысячи получили ранение.

"При этом основными объектами атак стали высшие должностные лица из руководства [радикального движения] ''Талибана'', - заключил глава штаба.

Отметим, что среди основных целей террористов также оказывались представители этнорелигиозного меньшинства - хазарейцы.

Напомним, 5 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле подорвался террорист-смертник из ИГИЛ.

Он привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда сотрудник консульства вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы.

По другой версии, смертника успели застрелить боевики из радикального движения "Талибан", охранявшие внешний периметр российского посольства, однако от выстрелов произошла детонация взрывчатки, имевшейся у террориста.

В результате погибли два сотрудника российского посольства: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт (сотрудник службы безопасности) Адыгжы Кужугет. Кроме них погибли два боевика "Талибана", охранявших внешний периметр посольства, и не менее шести гражданских афганцев, находившихся в очереди.