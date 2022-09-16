Кассир банка вынес из него 5 миллионов сомов

Как следует из материалов уголовного дела, 19 февраля 2019 года Доолотбек Сариев был принят по срочному трудовому договору на должность кассира отдела кассовых операций операционного управления одного из бишкекских банков (называть банк не будем, чтобы не портить ему репутацию).

Согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности от 19 февраля 2019 года, заключенного между банком и Сариевым, работник, занимающий должность кассира, непосредственно связанную с хранением, обработкой, продажей, отпуском, перевозкой и применением в процессе деятельности переданных ему ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему работодателем материальных ценностей, а работодатель обязуется создать работнику условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых обязательств по договору.

В сберегательной кассе, в которой работал Сариев, 15 мая 2019 года в результате внеплановой проверки со стороны головного офиса банка была обнаружена недостача денежных средств в общей сумме 5 589 724 сома 20 тыйынов, из которых в сомах - 1 202 001 сом 50 тыйынов, в долларах - 26 200, что по курсу Нацбанка эквивалентно 1 830 070 сомам, и в российских рублях - 2 391 000, что по курсу соответствует 2 557 652 сомам 70 тыйынам. Указанная недостача была заактирована этим же днем.

В общей сложности ущерб, причиненный банку, составил 5 589 724,20 сома.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали кассира, пачками выносящего из банка деньги. Происходило это и в рабочее, и в нерабочее время.

На нескольких видео он набивает карманы наличкой из кассы и выносит ее за дверь.

Ленинский районный суд приговорил Д. Сариева к шести годам лишения свободы с выплатой материального ущерба. Последующие судебные инстанции учли его чистосердечное раскаяние, прежнюю несудимость и готовность вернуть все, что украл, и назначили ему наказание в виде пробации.