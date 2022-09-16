За вымогательство взятки задержан начальник Акбуринского ГОМ УВД Оша

ГКНБ КР совместно с СВР МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение коррупционной деятельности в правоохранительной системе, был зарегистрирован материал в ЕРП по признакам преступления предусмотренного статьей 343 части 1 (Вымогательство взятки) УК КР.

С целью документирования вымогательства денежных средств должностными лицами, 14 сентября, в момент получения 20 тысяч сомов, в городе Ош с поличным задержан – начальник Акбуринского ГОМ УВД Оша полковник милиции "Т.М.А.".

Задержанный на основании статьи 96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.

По делу исследуются другие обстоятельства и лица возможно причастные к совершению данного преступления. Проведены неотложные следственно-оперативные мероприятия и начато расследование.