Ош против "Азаттыка". Депутаты напомнили про июньские события на юге

Ош против "Азаттыка". Депутаты напомнили о деструктивной работе СМИ во время июньских событий

В Оше ожидается митинг против открытия филиала "Азаттыка". Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат от фракции "Ата Журт Кыргызстан" Айбек Осмонов, по словам которого, это может стать в будущем причиной для межнациональных конфликтов.

"Местное население против открытия филиала "Азаттыка" в Оше. Мне звонят многие избиратели и жители города. Когда в 2010 году произошли июньские события в Оше, именно "Радио Азаттык" распространял одностороннюю и неверную информацию. Поэтому они сказали, что мы против и пойдем на митинг. Если люди против, давайте прислушаемся к голосу народа", - сказал народный избранник.

Его коллега, депутат от Свердловского одномандатного округа Шайлообек Атазов также выступил против открытия СМИ в Оше.

"Все помнят, сколько крови пролилось в 2010 году. Такие организации, как "Азаттык", тогда заходили в махалли, брали интервью и стравливали народ. Правоохранительные органы должны этим заняться - сказал он

Своих коллег по ЖК поддержала и депутат от фракции "Ата Журт Кыргызстан" Надира Нарматова.

"История показала, что работа "Азаттыка" приносит больше негатива, чем пользы. Не надо подливать масла в огонь и подвергать международные отношения опасности. Стоит заранее запретить их работу и не злить народ", - высказалась она.

Напомним, ранее ряд активистов Оша выступило против открытия филиала "Азаттыка" в южной столице. С этой целью они заявили о намерении выйти на митинг.

Чтобы понять, почему жители Оша выражают недовольство открытию филиала СМИ следует понять, что представляет из себя "Радио Азаттык" или "Радио Свобода". Как известно из открытых источников, "Радио Свобода" позиционируется как международная некоммерческая радиовещательная организация. Декларирует свою миссию "в продвижении демократических ценностей и институтов путём обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни".

Важный момент. Финансируется "Свобода" Конгрессом США, а попечителем является Агентство США по глобальным медиа. В России "Радио Свобода", к слову, с декабря 2017 года в соответствии с законом РФ "О массовой информации" "Радио Свобода" и ряд её региональных дочерних проектов были внесены Министерством юстиции России в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Что, учитывая владельцев и финансовые источники "Свободы", совершенно оправдано. Например, Агентство США по глобальным медиа, по сути, является инструментом, продвигающим интересы и внедряющим в общественные дискуссии повестки дня, нужные и выгодные на данный момент Госдепу США. Один из членов совета управляющих по вопросам вещания – Государственный секретарь США.

Так что можно смело утверждать, что "Радио Свобода" - ничто иное, как "внешний" рупор Госдепа США.

В самой Америке, понятное дело, "Радио Свободы" нет. Более того, по некоторым данным, вещание "Свободы" запрещено на территории США. А ведь было бы интересно, проводи "Свобода" такие же "резонансные" журналистские расследования и пропагандистские атаки с претензией на вмешательство во внутриполитические процессы в самих Штатах. Это, конечно, фантастика. Как и то, что "Свобода" так резко без каких-то серьезных причин может отказаться от взятой изначально критической риторики. И это нужно понимать, читая каждый материал "Свободы". Ни одна строчка не выходит на ленту издания, не получив одобрения в Праге – где находится программный офис "Свободы". Штаб-квартира находится, понятное дело, в Вашингтоне.