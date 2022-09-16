На границе ранены четверо пограничников

В результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе пострадали четверо пограничников. Об этом сообщает полномочное представительство президента в Баткенской области.

Пострадавших среди гражданских пока нет.

По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. В 6.30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда. В 7.15 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Самаркандек".