Прогноз погоды на выходные: В Бишкеке осадков не ожидается

Бишкек
17 сентября
Ночь 12 … 14 °C День 27 … 29 °C
18 сентября
Ночь 12 … 14 °C День 26 … 28 °C
Ош
17 сентября
Ночь 17 … 19 °C День 30 … 32 °C
18 сентября
Ночь 17 … 19 °C День 30 … 32 °C
Баткен
17 сентября
Ночь 15 … 17 °C День 28 … 30 °C
18 сентября
Ночь 15 … 17 °C День 28 … 30 °C
Чолпон-Ата
17 сентября
Ночь 9 … 11 °C День 20 … 22 °C
18 сентября
Ночь 9 … 11 °C День 20 … 22 °C
Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с
Нарын
17 сентября
Ночь 5 … 7 °C День 24 … 26 °C
18 сентября
Ночь 5 … 7 °C День 24 … 26 °C
Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с
Талас
17 сентября
Ночь 8 … 10 °C День 26 … 28 °C
18 сентября
Ночь 8 … 10 °C День 25 … 27 °C