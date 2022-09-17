1 октября Русский драмтеатр приглашает на благотворительный спектакль

1 октября в Международный день пожилых людей Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает всех на благотворительный показ спектакля "День космонавтики или Любовь, похожая на сон".

Представление по мотивам одноименной пьесы Евгения Унгарда было создано в 2018 году. Поставил спектакль заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Нурлан Асанбеков.

Сюжет лирической комедии перенесет зрителей в сельский клуб, где три подруги предаются воспоминаниям о молодости, любви, о том, что у них не сложилось и не получилось. Истории героинь не оставят публику равнодушной.

Начало спектакля в 14 часов. Вход свободный.