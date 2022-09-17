Погода
$ 81.63 - 82.63
€ 82.24 - 83.24

1 октября Русский драмтеатр приглашает на благотворительный спектакль

209  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 октября в Международный день пожилых людей Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает всех на благотворительный показ спектакля "День космонавтики или Любовь, похожая на сон".

Представление по мотивам одноименной пьесы Евгения Унгарда было создано в 2018 году. Поставил спектакль заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Нурлан Асанбеков.

Сюжет лирической комедии перенесет зрителей в сельский клуб, где три подруги предаются воспоминаниям о молодости, любви, о том, что у них не сложилось и не получилось. Истории героинь не оставят публику равнодушной.

Начало спектакля в 14 часов. Вход свободный.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422575
Теги:
благотворительность, пожилые люди, театр, спектакль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  