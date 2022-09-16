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МЧС ведется работа по эвакуации. Организованы пункты временного размещения

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- Асия Канаева
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В Баткене ведется работа по эвакуации граждан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ на 9 часов 30 минут 16 сентября 2022 года, обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается напряженной. По всему периметру кыргызско-таджикской границы в Баткенской области продолжается перестрелка.

В связи с этим МЧС были организованы пункты временного размещения. Эвакуированы местные жители с территории Баткенского и Лейлекского районов. Для этого привлечена спецтехника и автобусы.

В Баткенской области под руководством заместителя министра чрезвычайных ситуаций КР полковника Урматбека Шамырканова проводятся соответствующие мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/422580
Теги:
Баткенская область, граница, Таджикистан, Кыргызстан, МЧС
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