На территории столичных школ посадили цветы

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" завершили благоустройство прилегающей территории школ №10 , №76 и №99 в жилом массиве "Алтын-Ордо".

Новая школа в жилом массиве "Мурас-Ордо" украшена 42 можжевельниками, 1000 квадратных метров газонной травой и 3 тысячами однолетних цветов.

На данный момент зеленхозовцы полностью завершили благоустройство прилегающей территории школы к открытию.

Вся прилегающая территория очищена от поросли, мусора и сорняков. Выровнен грунт, высеяны семена газонной травы, высажены деревья хвойной породы, а также задний двор школы украсила клумба круглой формы в сочетании таких однолетних цветов, как красная сальвия и оранжевый тагетес.

Над озеленением территории данной школы трудились 35 рабочих предприятия по Первомайскому району.

Хвойные растения, посаженные на прилегающей территории новых школ, имеют закрытую корневую систему, что позволяет производить их посадку в любое время года. После посадки растения тщательно напитали водой и дали специальную подкормку.