Конфликт на границе. Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов ведут переговоры

В настоящее время проводятся переговоры между Кыргызстаном и Таджикистаном по вопросу прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В переговорах участвуют председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Саймумин Ятимов.

"В этой связи интенсивность стрельбы идет на спад. Проводится работа по полному прекращению огня и дальнейшему регулированию ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. В 6.30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда. В 7.15 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Самаркандек".