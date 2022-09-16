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Заместитель министра внутренних дел находится в Баткенской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба МВД КР сообщает, что заместитель министра генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов находится на территории Баткенской области, координируя деятельность личного состава УВД Баткенской области и воинской части 707 Внутренних войск МВД КР. Предпринимаются необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации и поддержания общественного порядка.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности населения УВД Баткенской области и военнослужащие 707-й воинской части Внутренних войск МВД КР несут службу в усиленном режиме. Личный состав ОВД и другие силовые органы на должном уровне обеспечены необходимыми специальными средствами, в том числе техникой и вооружением.

Сотрудники Баткенского УВД проводят соответствующую разъяснительную работу с местным населением, а также оказывают помощь в эвакуации во временные пункты, находящиеся на безопасных территориях, сёл Кызыл-Бел, Кок-Таш, Тамдык, Достук Баткенского района и участок Торт-Кочо, а также Кулунду, Достук, Максат. Помогают переселить жителей сел Жаңы-Жер, Сада 1, Акчечек, Катта-Туз, Маданият, Ленина.

В настоящее время ситуация остается напряженной. Правоохранительные органы Баткенской области в полном объеме проводят мероприятия по поддержанию общественного порядка и урегулированию ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/422589
Теги:
Баткенская область, граница, Кыргызстан, МВД
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