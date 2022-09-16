В Иссык-Кульской области представители власти встречаются с населением

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что продолжаются встречи первого заместителя председателя кабинета министров КР Адылбека Касымалиева, главного прокурора КР Курманкула Зулушева, первого заместителя министра внутренних дел КР Адылбека Бийбосунова, полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова и представителей государственных органов с жителями Иссык-Кульской области.

Сегодня руководители выслушали проблемы и вопросы жителей Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Мероприятие прошло в селе

Кызыл-Суу, участие приняли около 500 человек.

Основные вопросы, прозвучавшие на собрании: проблемы ремонта дорог местного значения, нехватка медицинских работников в отдаленных селах и нехватка социальных объектов, разрешение вопросов правоохранительными органами и судами.

Работники культуры и учителя выразили признательность за существенное повышение заработной платы.

Обращения жителей также принимались в письменном виде. Заявления были незамедлительно зарегистрированы представителями госорганов. Граждан заверили, что все вопросы будут рассмотрены объективно, всесторонне в соответствующие с законом сроки.

Первый заместитель министра внутренних дел республики Адылбек Бийбосунов, выслушав вопросы и предложения жителей района, связанные с органами внутренних дел, пообещал решить их в правовом поле в кратчайшие сроки.