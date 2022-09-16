Погода
$ 81.76 - 82.76
€ 82.67 - 83.67

В Иссык-Кульской области представители власти встречаются с населением

160  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что продолжаются встречи первого заместителя председателя кабинета министров КР Адылбека Касымалиева, главного прокурора КР Курманкула Зулушева, первого заместителя министра внутренних дел КР Адылбека Бийбосунова, полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова и представителей государственных органов с жителями Иссык-Кульской области.

Сегодня руководители выслушали проблемы и вопросы жителей Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Мероприятие прошло в селе

Кызыл-Суу, участие приняли около 500 человек.

Основные вопросы, прозвучавшие на собрании: проблемы ремонта дорог местного значения, нехватка медицинских работников в отдаленных селах и нехватка социальных объектов, разрешение вопросов правоохранительными органами и судами.

Работники культуры и учителя выразили признательность за существенное повышение заработной платы.

Обращения жителей также принимались в письменном виде. Заявления были незамедлительно зарегистрированы представителями госорганов. Граждан заверили, что все вопросы будут рассмотрены объективно, всесторонне в соответствующие с законом сроки.

Первый заместитель министра внутренних дел республики Адылбек Бийбосунов, выслушав вопросы и предложения жителей района, связанные с органами внутренних дел, пообещал решить их в правовом поле в кратчайшие сроки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422592
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  