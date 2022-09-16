МЧС: 70-80% жителей 5 сел эвакуировались своим ходом

МЧС продолжает проводить эвакуацию граждан из опасных районов. Об этом сообщает пресс-центр министерства.

Управление МЧС Баткенской области во взаимодействии с местной комиссией гражданской защиты открыло несколько пунктов временного размещения (ПВР) и организует мероприятия по эвакуации населения из опасных районов.

Кроме того, местные жители выезжают в безопасные районы (к родственникам) на своих личных автомобилях.

Жители сел Ак-Сай, Самаркандек и Ак-Татыр были эвакуированы в село Рават. Есть и граждане, которые приезжают в пункты временного размещения, открытые в городе Баткене.

По информации на 10 часов 30 минут, 70-80 процентов жителей сел Джаны-Джер а/а Арка, Достук, Центральный и Жаштык ушли своим ходом.

В настоящее время все мероприятия проводятся под руководством заместителя министра чрезвычайных ситуаций полковника Урматбека Шамырканова.

Сотрудники министерства оказывают помощь гражданам, также министерство направляет технику в качестве дополнительных сил.