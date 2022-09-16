Проходит конференция, затрагивающая вопросы независимости судебной власти

Сегодня, 16 сентября, Верховный суд совместно с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия) проводит международную конференцию на тему "Независимость судебной власти в контексте конституционных реформ".

В мероприятии принимают участие председатель Верховного суда Казахстана Жакып Асанов, первый заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова, председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Таджикистана Кодирзода Тохир Камар, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Таджикистана Зафар Азиззода, судья Верховного суда КР и местных судов, председатель Конституционного суда КР Эмиль Осконбаев и судьи, представители администрации президента, депутаты ЖК, кабинета министров, института омбудсмена, гражданского общества и члены Венецианской комиссии.

Открывая международную конференцию, председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков выступил с развернутым докладом об открытости, прозрачности судебной системы и независимости судей.

"В условиях глобальной цифровизации получило развитие информирование о деятельности судов через электронные источники. Так, на сайте Верховного суда Кыргызской Республики публикуется вся информация о деятельности и организации не только высшего судебного органа, но также информация о местных судах, размещаются списки дел к слушанию, тексты судебных актов, постановления пленума Верховного суда КР, обобщения судебной практики. В целях обеспечения открытости и доступности судебной власти в суды Кыргызской Республики внедрены автоматизированная информационная система "Суд", система аудио-, видеофиксации и протоколирования судебных заседаний, автоматическое распределение дел, интернет-портал www.act.sot.kg, который включает в себя информацию о судебных делах, времени и месте судебного заседания и принятых судебных актах. Также в настоящее время разрабатывается портал "Цифровое правосудие", который является цифровым решением для открытого взаимодействия с гражданами и позволит подавать заявления, иски и жалобы в суд, а также совершать иные процессуальные действия в электронном формате", - сказал Замирбек Базарбеков.

Выступивший на открытии мероприятия государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов зачитал приветственное слово президента Садыра Жапарова и обратился к участникам международной конференции и особо подчеркнул, что на судей возложена сложная и в то же время ответственная миссия, которая предполагает разрешение дел на основе законности и справедливости, что, безусловно, будет влиять на уровень доверия к судебной системе.

"Без сильной и независимой судебной системы трудно противостоять суровым вызовам современности, глубоко укоренившейся и широко распространенной коррупции, мошенничеству, тяжким преступлениям, таким как убийства и насилие. Мы не должны допускать, чтобы нуждающиеся в поддержке и защите, включая сирот, вдов, женщин и детей, подвергались насилию. Нет большего греха, чем это", - сказал Суйунбек Касмамбетов.

Участники конференции в сессиях обсудят различные актуальные темы: конституционную реформу и независимость судебной власти, пределы взаимодействия судебной власти с другими ветвями государственной власти, механизмы реализации принципа независимости судебной власти и доверие к суду как критерий независимого и справедливого правосудия.