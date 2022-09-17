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Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в воскресенье, 18 сегодня, приглашает на музыкальный вечер под "Театральной аркой". Сегодня поклонников классики ждет концерт солистов оперы и балета.

Начало в 19 часов.

21 сентября театр представляет вниманию публики оперу Пьетро Масканьи "Сельская честь" в двух действиях. В спектакле принимают участие звезды оперной сцены Южной Кореи, лауреаты международных конкурсов - Ким Хейджин (Сантуцца), Ю Санхён (Туридду), Ким Сеюн (Альфио) и ведущие солисты кыргызской оперы, а также симфонический оркестр и хор театра. За дирижерским пультом – маэтро Но Тэ Чол.

Начало в 19 часов.

23 сентября в театре состоится гала-концерт "Шедевры мирового балета". Концерт посвящен 10-летию творческой деятельности ведущего солиста балета КНАТОБ - Атабека Садыркулова. В этот вечер на сцене наряду с артистами отечественной балетной школы будут блистать приглашенные звезды из Японии, Узбекистана и Казахстана. Публике будет представлен ряд мировых балетных шедевров – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Жизель", "Кармен", "Спартак", "Корсар", "Дон Кихот", "Пламя Парижа", "Талисман".

Начало в 19 часов.

В Выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова сегодня, 17 сентября, открывается первая персональная выставка Ислама Доорова.

Торжественное открытие экспозиции в 15 часов 30 минут.

Вход свободный.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова сегодня, 17 сентября, приглашает на спектакль "Күйөө бала".

Начало в 18 часов 30 минут.

20 сентября публику ждет представление под названием "Кылым карытаар бир күн".

Начало в 18 часов 30 минут.

21 сентября в театре пройдет вечер, посвященный памяти народной артистки Кыргызской Республики Джамал Сейдакматовой.

Начало в 18 часов 30 минут.

22 сентября в репертуаре КНАДТ спектакль "Мармеладовдор".

Начало в 18 часов 30 минут.

23 сентября публику приглашают на спектакль "Вейстсайд окуясы".

Начало в 18 часов 30 минут.

В филиале "Галереи М" заканчивает работу осенняя выставка, посвященная Дню независимости Кыргызстана. В экспозицию вошли произведения известных художников страны, а также работы художника-скульптора, члена Союза художников Азербайджана, академика Академии художеств Республики Таджикистан Теймура Рустамова.

Филиал "Галереи М" находится в ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.

Вход свободный.

Посетить экспозицию можно в любой день с 10 до 20 часов до 18 сентября.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня, 17 сентября, приглашает на открытие нового осеннего сезона музыкального мероприятия Live Orchestra, организованного совместно с Чуйским камерным оркестром.

Начало события в 15 часов.

Продолжает работу персональная выставка живописи Абдысадыра Турусбекова "Обретение формы и души".

Выставка будет работать до конца сентября.

Также в КНМИИ продолжает работу экспозиция "Новый соцреализм-3". В ней представлены произведения актуальной живописи, созданные отечественными художниками Нюргуяной Инокентьевой, Саркыном Соромбаевым, Таалайбеком Усубалиевым, Сыдыкалы кызы Арууке, Омуркул уулу Базаркулом и Константином Шкурпелой.

Посетить выставку можно до 19 сентября.

Приходите в музей с 11 до 19 часов в любой день недели кроме понедельника.

КНМИИ находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.


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Теги:
балет, выставка, концерт, театр, опера, Театр оперы и балета, спектакль
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