Конфликт на границе. В Бишкеке открыт пункт сбора гуманитарной помощи

В здании Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула открыт единый централизованный пункт сбора гуманитарной помощи. Об этом сообщает Медиаштаб КР.

"В связи с многочисленными обращениями от организаций и физических лиц, желающих оказать гуманитарную помощь жителям Баткенской области, сообщаем, что в здании Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула открыт единый централизованный пункт сбора, подготовки и отправки гуманитарной помощи.

Все желающие могут обращаться в пункт сбора гуманитарной помощи, открытому в здании Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула.

Рекомендуемые продукты для отправки в качестве гуманитарной помощи: макароны, рис, чай, гречка, сахар, растительное масло, картошка, лук, морковь, соль, предметы личной гигиены, детские принадлежности (памперсы)".