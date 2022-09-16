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Конфликт на границе. В Бишкеке открыт пункт сбора гуманитарной помощи

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В здании Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула открыт единый централизованный пункт сбора гуманитарной помощи. Об этом сообщает Медиаштаб КР.

"В связи с многочисленными обращениями от организаций и физических лиц, желающих оказать гуманитарную помощь жителям Баткенской области, сообщаем, что в здании Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула открыт единый централизованный пункт сбора, подготовки и отправки гуманитарной помощи.

Все желающие могут обращаться в пункт сбора гуманитарной помощи, открытому в здании Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула.

Рекомендуемые продукты для отправки в качестве гуманитарной помощи: макароны, рис, чай, гречка, сахар, растительное масло, картошка, лук, морковь, соль, предметы личной гигиены, детские принадлежности (памперсы)".


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URL: https://www.vb.kg/422604
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Помощь
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