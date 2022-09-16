Погода
$ 81.76 - 82.76
€ 82.67 - 83.67

Военнослужащие РТ используют мирных граждан в качестве "живого" щита

249  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в ходе вооруженного инцидента на кыргызско-таджикской границе зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории.

Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого" щита.

Со стороны Республики Таджикистан в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.

Личный состав Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422607
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  