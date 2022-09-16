Военнослужащие РТ используют мирных граждан в качестве "живого" щита

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в ходе вооруженного инцидента на кыргызско-таджикской границе зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории.

Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого" щита.

Со стороны Республики Таджикистан в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.

Личный состав Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня.