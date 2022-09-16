В Баткен будет отправлена помощь из Оша

По поручению мэра города Оша Алмаза Мамбетова ведутся работы по отправке гуманитарной помощи в Баткенскую область. В настоящее время мэрия города Оша и полномочное представительство президента в Ошской области организовали совместный центральный штаб.

Со стороны органов местной власти начался сбор помощи. На данный момент отдельное внимание уделяется отправке предметов первой необходимости (продукты питания, товары первой необходимости).

Желающие оказать помощь могут принести его на центральную площадь (перед мэрией).

Контактный телефон: +996 559 850 191