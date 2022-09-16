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В столице организован сбор гумпомощи в поддержку Баткена (Адреса)

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэрия столицы организовала пункты сбора гуманитарной помощи в поддержку жителей Баткенской области.

При четырех административных районах города созданы локальные площадки для сбора гуманитарной и другой помощи.

Дороге горожане! По возможности необходимы: теплая одежда, питьевая вода, медикаменты и продукты питания, моющие средства, средства личной гигиены.

Помощь можно оставить по адресам, в Октябрьском районе:

- Октябрьский акимиат: ул.Байтик Баатыра №17, 57-63-80, (0704) 049 404 – заведующий отделом организационной и кадровой работы Сүйүнбек Шаршенбеков;

- МТУ №6: мкр. Тунгуч №16/1, 0312447524, 0555156818;

- МТУ №7: мкр. Асанбай №41/1, 0312521047, 0551115660;

- МТУ № 8: мкр.10 №17/1, 0312884154, 0550556427;

- МТУ №9: мкр.6 СШ №39, 0312426143, 0704860801;

- МТУ №10: мкр. Кок-Жар №3, 0312517815, 0553117711;

- МТУ №11: мкр. 3 №4, 0312578111, 0772140877.

В Ленинском районе помощь принимают с 9 до 18 часов:

- Ленинский акимиат и МТУ №1: пр. Чуй №315, 653870, 0500042215;

- МТУ №2: ул. Льва Толстого №148, 416234, 0777010428;

- МТУ №3: жилмассив "Ак-Өргө", ул. Жетиген №109, 410369, 0556666106;

- МТУ №4: жилмассив "Арча-Бешик", ул. Жайыл Баатыр №123, 444310, 0505717167 ;

- МТУ №5: мкр. Джал-23 дом №12, 256022, 0706567370;

- МТУ "Чон-Арык": ул. 50-лет Победы №39а, тел. 550223, 0707291181.

В Свердловском районе помощь принимают с 9 до 22 часов:

- Свердловский акимиат: пр.Чуй №28, 53-03-68, 0702148830 - заместитель начальника УСР Свердловского района Иноятов Шурубек Иноятович;

- МТУ №17 и МТУ №18: ул.Московская №15, тел.38-23-05, 38-18-01, 0707377577;

- МТУ №19: мкр.Аламедин-1, дом №50/а, тел.38-18-01, 0999312063;

- МТУ № 20: жилмассив "Ак-Тилек" ул.Чалдовар №2/а, тел.39-06-91, 0500006682;

- МТУ №21: жилмассив "Эне-Сай" ул.№10-36, тел.48-42-67, 0709534444.

Первомайский район:

- Управление социального развития Первомайского района: пр.Жибек-Жолу №495, 0312-32-50-92, 0700-635-555 – Бейшембаев Азамат Туголбаевич;

- МТУ №12: ул.Токтоналиева №6б, 0312-54-70-06,0559-433-383 - Сманбеков Алмаз Чолпонбекович;

- МТУ №13: ул.Васильева №95, 0312-37-17-80, 0705-690-697 – Болотов Азамат Кыдырбаевич;

- МТУ №14: жилмассив "Колмо", ул.Максат №40а, 0312-32-82-70 – Толокулов Азат Бектурсунович;

- МТУ №15: ул.Кубаныч №1, 0312-35-45-53, 700-007-703 – Бакаев Эрмек Акуналыевич;

- МТУ №16: жилмассив "Ак-Босого", ул. Профессора Зимы №264, 0312-67-95-38 – Кадыралиев Алмаз Ниязбекович.


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URL: https://www.vb.kg/422611
Теги:
Баткенская область, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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