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Личный состав Пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои

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- Жан Алиев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 14 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы Баткенской области продолжает оставаться напряженной.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района.

Военнослужащие Таджикистана открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь по их позициям.

Используя своих мирных жителей в качестве "живого" щита, таджикская сторона несет большие потери среди гражданского населения.

В ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области подразделения ПС ГКНБ КР нанесли огневой удар по пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" ПВ ГКНБ РТ и уничтожили значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.

Личный состав Пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня.


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URL: https://www.vb.kg/422615
Теги:
Баткенская область, граница, Кыргызстан
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