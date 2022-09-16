Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 14 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы Баткенской области продолжает оставаться напряженной.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района.

Военнослужащие Таджикистана открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь по их позициям.

Используя своих мирных жителей в качестве "живого" щита, таджикская сторона несет большие потери среди гражданского населения.

В ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области подразделения ПС ГКНБ КР нанесли огневой удар по пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" ПВ ГКНБ РТ и уничтожили значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.

Личный состав Пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня.