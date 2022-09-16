Автолюбители могут проехать по обновленной улице Кулатова

В столице с участием мэра Эмилбека Абдыкадырова состоялось открытие отрезка улицы Кулатова, от Байтик Баатыра до Каракульской.

Протяжённость дорогие составляет 1,4 км, ширина проезжей части – 9 метров. Реконструкция дороги проходила в 2 этапа в течение 2021-2022 года. Для горожан-пешеходов по обе стороны проезжей части проложили комфортабельные тротуары, а для полива зелёных насаждений установили ирригацию.

Благодаря ремонту улицы будут значительно разгружены от улицы Льва Толстого и Горького.

Улица отремонтирована в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека" за счет гранта Китайской Народной Республики.