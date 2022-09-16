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Автолюбители могут проехать по обновленной улице Кулатова

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- Айжан Мамбеталиева
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В столице с участием мэра Эмилбека Абдыкадырова состоялось открытие отрезка улицы Кулатова, от Байтик Баатыра до Каракульской.

Протяжённость дорогие составляет 1,4 км, ширина проезжей части – 9 метров. Реконструкция дороги проходила в 2 этапа в течение 2021-2022 года. Для горожан-пешеходов по обе стороны проезжей части проложили комфортабельные тротуары, а для полива зелёных насаждений установили ирригацию.

Благодаря ремонту улицы будут значительно разгружены от улицы Льва Толстого и Горького.

Улица отремонтирована в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека" за счет гранта Китайской Народной Республики.


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URL: https://www.vb.kg/422620
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
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