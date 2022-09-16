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ГКНБ: РТ использует против КР все методы гибридной войны

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГКНБ КР сообщает, что Таджикистан используют против Кыргызстана все методы гибридной войны, одновременно распространяя в социальных сетях и информационных ресурсах ложные сведения. Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако, таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град". Как видно, Таджикистан атакуя города, села и населенные пункты, кроме пограничных войск использует все виды ряда войск вооружнных сил РТ с целью захвата территории КР.

Кыргызская сторона продолжает настаивать таджикскую сторону на прекращение огня, сесть за стол переговоров и совместно отрегулировать ситуацию.


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URL: https://www.vb.kg/422621
Теги:
ГКНБ, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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