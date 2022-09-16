За незаконную ловлю рыб в озере Иссык-Куль задержан браконьер

В ходе рейдовых работ государственными инспекторами МПРЭТН КР задержан житель города Каракола гражданин С.Д.В., занимавшийся незаконной ловлей рыбы на озере Иссык-Куль. Во время задержания гражданина были изъяты и уничтожены примерно 400 метров, 4 штуки синтетических рыболовных сетей, а также незаконно выловленная рыба в количестве 25 штук - сиг-лудоги, судак и иссык-кульская форель.

На месте был составлен акт, собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.