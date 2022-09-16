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Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о полном прекращении огня

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- Жан Алиев
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К настоящему времени между КР и РТ в лице заместителя председателя кабинета министров КР – председателя ГКНБ генерал-лейтенанта Ташиева Камчыбека и председателя ГКНБ РТ генерал-полковника Ятимова Саймумина достигнута договоренность о полном прекращении огня на линии госграницы.

Дана команда всем формированиям пограничных войск и другим структурам прекратить огонь по всей линии госграницы.

Созданы соответствующие комиссии сторон, куда со стороны КР вошли полномочный представитель президента по Баткенской области, заместитель министра внутренних дел, руководство ПС ГКНБ КР, главы УГКНБ, УВД области.

В настоящее время члены комиссии сторон на посту "Кызыл-Бел" продолжают совместную работу по организации исполнения достигнутых договоренностей о полном прекращении огня и дальнейшей стабилизации обстановки.

На месте конфликта продолжают работать главы ГКНБ двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/422631
Теги:
ГКНБ, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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