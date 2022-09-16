"Где эти патриоты Украины?! Что же не кричите, что Таджикистан – агрессор?"

Юрист и общественный деятель Канат Хасанов в соцсетях задался интересным вопросом: куда в нынешнем конфликте пропали "украинствующие" патриоты-энпэошники?

"Где эти патриоты Украины, которые орали больше всех за украинский народ? А что вы не кричите, что Таджикистан – агрессор? Что кыргызские села обстреливают, что кыргызстанцы погибают? Ах, да! За это денег не платят и визы в США не дают, ведь так да?" - задался он вопросом в соцсетях.

Поддерживаем мнение активиста! Что-то никто из них не митинговал у посольства "агрессора" с плакатами и не писал километровые посты в соцсетях! Та ситуация, когда кураторы не дали "добро" на протесты. По крайней мере, уже по этой тишине НПО понятно, кто стоит за раскачкой Центральной Азии и приграничных конфликтов.