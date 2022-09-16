MegaCom объявляет о сборе средств для пострадавших баткенцев

Государственный оператор сотовой связи MegaCom с болью в сердце сопереживает кыргызстанцам, оказавшимся в зоне конфликта на кыргызско-таджикской границе, и выражает искренние слова поддержки в надежде на скорейшую стабилизацию обстановки.
В связи со сложившейся ситуацией компания MegaCom совместно с Красным Полумесяцем КР объявляют о начале экстренного сбора денежных средств для оказания помощи пострадавшим на границе Кыргызстана и Таджикистана соотечественникам, а также эвакуированным жителям Баткенской области.
Призываем кыргызстанцев проявить высокий патриотизм и солидарность, протянув руку помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Вы можете это сделать, перечислив на добровольной основе любую сумму в качестве пожертвования через приложение MegaPay.
Как осуществить перевод?
Государственный оператор сотовой связи MegaCom желает мира и благополучия всем кыргызстанцам и призывает сообща поддержать население приграничных районов Баткенской области.