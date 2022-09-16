MegaCom объявляет о сборе средств для пострадавших баткенцев

Государственный оператор сотовой связи MegaCom с болью в сердце сопереживает кыргызстанцам, оказавшимся в зоне конфликта на кыргызско-таджикской границе, и выражает искренние слова поддержки в надежде на скорейшую стабилизацию обстановки.

В связи со сложившейся ситуацией компания MegaCom совместно с Красным Полумесяцем КР объявляют о начале экстренного сбора денежных средств для оказания помощи пострадавшим на границе Кыргызстана и Таджикистана соотечественникам, а также эвакуированным жителям Баткенской области.

Призываем кыргызстанцев проявить высокий патриотизм и солидарность, протянув руку помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Вы можете это сделать, перечислив на добровольной основе любую сумму в качестве пожертвования через приложение MegaPay.

Как осуществить перевод?

скачать или обновить приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store); выбрать услугу "Баткеним менин" на главной странице сервиса либо зайти в раздел "Оплата", далее нажать на вкладку "Благотворительность" и выбрать услугу "Сбор денег для Баткена. Красный полумесяц"; указать номер телефона, с которого будут списаны денежные средства, и желаемую сумму перевода; подтвердить платеж.

Государственный оператор сотовой связи MegaCom желает мира и благополучия всем кыргызстанцам и призывает сообща поддержать население приграничных районов Баткенской области.