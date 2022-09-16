Комиссия по урегулированию конфликта на границе продолжает свою работу

Под руководством заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева продолжается работа комиссии по урегулированию конфликта на госгранице КР и РТ, куда со стороны КР вошли ряд представителей силового блока. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, после достигнутых договоренностей интенсивность стрельбы значительно спало.

"В данный момент члены комиссии преступили к работе по организации исполнения достигнутых договоренностей и дальнейшей стабилизации обстановки".