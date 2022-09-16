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Комиссия по урегулированию конфликта на границе продолжает свою работу

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Под руководством заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева продолжается работа комиссии по урегулированию конфликта на госгранице КР и РТ, куда со стороны КР вошли ряд представителей силового блока. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, после достигнутых договоренностей интенсивность стрельбы значительно спало.

"В данный момент члены комиссии преступили к работе по организации исполнения достигнутых договоренностей и дальнейшей стабилизации обстановки".


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URL: https://www.vb.kg/422636
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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