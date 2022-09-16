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"Бир Дуйно" сделало обращение по поводу ситуации на границе с Таджикистаном

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- Жан Алиев
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Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" и партнеры сети "Люди меняющие мир" обращаются к международному сообществу ООН, ОБСЕ, ЕС содействовать прекращению военной агрессии со стороны Таджикистана в приграничных зонах Кыргызстана,

в Баткенской области.

В обращении говорится, что сегодня 16 сентября Таджикистан повторно осуществил военное вторжение в приграничные районы Баткенской области Кыргызстана. Перестрелка, начавшаяся 14 сентября на кыргызско-таджикской границе в местности Булак-Башы, Как-Сай, Паскы-Арык, переросла 16 сентября в обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны, позже из минометов были обстреляны пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах.

К 16 часам число пострадавших достигло 42 человек. В Лейлеке 15-летняя девочка, жительница села Достук Эльзада Малик кызы умерла от осколочного ранения . В СМИ также появилось сообщение о смерти девятилетней девочки. С утра велась эвакуация женщин и детей со всех приграничных населенных пунктов.

По данным ПС ГКНБ, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе. Пограничная служба Кыргызстана заявила, что окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города Баткен .

Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" и партнеры сети "Люди меняющие мир" выступают против военной агрессии Таджикистана и применение неизбирательной силы против гражданского населения и объектов.

Во время военной агрессии в апреле 2021 года ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" совместно с FIDH, заявили о неприемлемости применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в крупных и мелких населенных пунктах из-за неизбирательности такого оружия подвергает гражданских лиц огромной опасности и запрещено международным гуманитарным правом (МГП).

Также МГП запрещает нападения, направленные против гражданского населения или объектов. Наши организации полностью убеждены в том, что неизбирательные атаки на гражданское население и разрушение гражданской инфраструктуры на пограничных территориях Кыргызстана и Таджикистана неоправданно и являются грубым нарушением МГП и международного право прав человека. Вторжение Таджикистана в Кыргызстан и военная агрессия территории суверенного являются грубым нарушением международного права и взятых на себя обязательств государствами-членами ООН.

Не смотря на публикацию информации о договоренности глав органов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана о прекращении огня, мы призываем международное сообщество, ООН, ОБСЕ использовать все международные механизмы для прекращения военной агрессии Кыргызстана военными силами Республики Таджикистан.

"Бир Дуйно" призывает стороны вооруженного конфликта:

  1. соблюдать режим прекращения огня и сделать безопасность граждан приоритетами в урегулировании конфликта, обеспечить равноправное участие местных сообществ в процессах урегулирования конфликта;
  2. обеспечить необходимую гуманитарную помощь пострадавшим и их семьям, включая всех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за значительных угроз их жизни и здоровью, уделяя особое внимание женщинам, детям и другим уязвимым группам;
  3. провести расследование, которое позволит установить ответственных за жертвы среди гражданского населения, разрушение гражданских объектов и другие нарушения МГП.

и международное сообщество:

  1. с учетом согласия Кыргызстана и Таджикистана принять участие в переговорах между сторонами-участниками конфликта с целью деэскалации напряженности;
  2. предоставить гуманитарную помощь местному населению, оказавшемуся в зонах риска, с целью предотвращения новых жертв среди гражданского населения;
  3. запустить московский механизм ОБСЕ и/или международные механизмы ООН и ЕС с целью расследования нарушений МГП и прав человека на границе Кыргызстана и Таджикистана, включая преступлений в мае 2021 года, которые привели к человеческим жертвам, включая гибель 12-летней девочки;
  4. призвать Кыргызстан ратифицировать Римский статут Международного Уголовного Суда.


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URL: https://www.vb.kg/422639
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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