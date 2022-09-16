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Таджикские военные издеваются над телами погибших пограничников, - ГКНБ КР

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- Бакыт Басарбек
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Несмотря на договоренности, таджикские военные, напав на пограничные заставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объекты социального назначения, такие как школы, детские сады, торговые точки, медпункты и дома. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Выкрикивая националистические лозунги проявляют кощунство и издеваются над телами погибших на посту пограничников КР, осуществляя фото-видео съемки в нужном для них ракурсе для дальнейшего использования в пропагандистских целях.

В рамках своей антикыргызстанской политики, предпринимая попытки исказить факты и преподнести наоборот Кыргызстан в качестве агрессора, наверняка будут использовать эти фото-видео съемки в выгодном для себя свете. Причем на региональном и глобальном информационном пространстве, в чем наловчились за последние 2-3 года.

В этой связи, ГКНБ КР призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуации и дать объективную оценку, осудив тех, кто сеет раздор, смуту между двумя братскими и соседскими народами, которым нужны стабильность, мир и спокойствия".


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URL: https://www.vb.kg/422640
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, приграничные конфликты
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