ПРООН завершила программу менторства для предпринимательниц в регионах

Завершилась программа Менторства для предпринимательниц, направленная на расширение экономических прав и возможностей, продвижение сильных и позитивных ролевых моделей предпринимательниц Кыргызстана.

В прошлом месяце 22 предпринимательницы из Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и Иссык-Кульской областей, прошли отбор для участия в менторской программе. Во время обучения, участницы узнали о тонкостях бизнес-планирования, возможностях государственной поддержки малого бизнеса, делились своими знаниями в области маркетинга, управления персоналом, построения бизнес стратегии и планирования. Также были проведены онлайн семинары по эффективному управлению финансами и продажами, маркетингу, ведению эффективной коммуникации с партнерами и клиентами. Кроме этого, ментора провели индивидуальные консультации для своих менти по вопросам разработки бизнес-концепций для расширения их конкретного бизнеса, продвижения, построения эффективной стратегии развития и финансовой структуры.

"Участницами программы стали женщины, планирующие расширение или создание своего бизнеса, а также предпринимательницы, чей бизнес столкнулся с негативными последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства, пищепереработки, туризма и торговли. Мы надеемся, что программа Менторства позволила им открыть новые возможности для личностного и профессионального роста по вопросам ведения и развития их бизнеса от успешных предпринимательниц Кыргызстана", - пояснила Айсулуу Мамбетказиева, координаторка проекта ПРООН "Содействие торговле",

Ментора для менти подбирались по принципу схожести их вида предпринимательства. Это позволило участницам построить долгосрочные отношения с наставницами, получить экспертизу и ценные советы из опыта уже успешных предпринимательниц и развить свои компетенции.

"Хотелось бы, чтобы таких программ было больше, чтобы мы поддерживали женщин-предпринимательниц, которые в свою очередь будут делиться навыками, знаниями и опытом со своими детьми! Я за процветающий Кыргызстан, за образованную молодежь, куда конечно же в первую очередь вкладываются женщины, и в особенности женщины-предпринимательницы!," - говорит Рейна Джаныбекова, Директор отдела продаж международного отеля "Hyatt Regency Bishkek" и основательница фермерского хозяйства "Рейна Кенч"

Асия Гасизова - менти программы. Она является генеральным директором ОсОО "Сладости Карамель", где производятся кондитерские и хлебобулочные изделия. Асия – одна из самых активных участниц программы и всегда открыта новым знаниям.

"Наставничество помогает расти в карьере и строить прочные отношения с партнерами. Я хочу идти в ногу со временем, а это означает непрерывное обучение и усовершенствование. Для меня участие в программе стало очень важным шагом, так как я получила новые знания и навыки в ведении моего бизнеса, которые просто необходимы для развития бизнеса сегодня. Я знаю, что многие платят огромные деньги, чтобы получить подобные консультации, а мне посчастливилось просто стать участницей этой замечательной менторской программы", - поделилаcь она.

Для информации: Менторская программа направлена на расширение экономических прав и возможностей предпринимательниц Кыргызстана и реализовывалась ОО "Женский Форум "Курак" в рамках проекта ПРООН "Содействие торговле", финансируемого Правительством Финляндии.