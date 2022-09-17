Работники судов перечислят однодневную зарплату в помощь Баткену

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков от имени судебной системы и от себя лично выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших в ходе трагических событий. Об этом сообщает пресс-служба ведомста.

"Судебная система глубоко скорбит по погибшим в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким. Вместе с тем выражаем надежду на скорое мирное урегулирование ситуации на границе", - сказал председатель.

Работники судебной системы перечислят однодневную заработную плату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе.