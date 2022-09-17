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Работники судов перечислят однодневную зарплату в помощь Баткену

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- Канат Кожоев
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Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков от имени судебной системы и от себя лично выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших в ходе трагических событий. Об этом сообщает пресс-служба ведомста.

"Судебная система глубоко скорбит по погибшим в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким. Вместе с тем выражаем надежду на скорое мирное урегулирование ситуации на границе", - сказал председатель.

Работники судебной системы перечислят однодневную заработную плату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе.


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URL: https://www.vb.kg/422644
Теги:
Баткенская область, Верховный суд, зарплата, приграничные конфликты, Кыргызстан
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