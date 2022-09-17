Погода
$ 81.63 - 82.63
€ 82.24 - 83.24

Криминалист рассказал, как смартфоны "подслушивают" владельцев

124  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Цифровой криминалист предупредил, что современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят.

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов в интервью агентству "Прайм" рассказал, что смартфоны регулярно передают разработчикам устройств или операционных систем сведения о своих владельцах, и, устанавливая приложения, люди, по сути, с этим соглашаются.

После этого, подчеркнул криминалист, данные продают владельцам соответствующих сервисов.

Кроме того, существует вероятность прослушки с помощью специальных вредоносных программ. Эксперт отметил, что злоумышленники могут заинтересоваться любыми разговорами, чтобы потом воспользоваться услышанным в преступных целях.

Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак: "мобильный шпионаж" является фактически встроенным функционалом операционных систем. Даже когда смартфоны выключены, они продолжают обмениваться данными. Однако слежку можно свести к минимуму. Специалист посоветовал ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников. Кроме того, следует удалять неиспользуемые приложения и ограничить доступ сервисов к геолокации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422645
Теги:
информационные технологии, безопасность, смартфоны, технологии, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  