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Сотрудники администрации президента перечислят зарплату в помощь Баткену

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- Канат Кожоев
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Сотрудники администрации президента Кыргызской Республики перечислят свою однодневную зарплату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе.

Также коллективы всех министерств Кыргызской Республики перечисляют свою однодневную заработную плату в качестве материальной помощи в связи с событиями на границе Баткенской области.

Кроме того однодневную зарплату перечисляют и другие государственные органы.

Список желающих перечислить однодневную зарплату дополняется.


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URL: https://www.vb.kg/422653
Теги:
зарплата, президент, Кыргызстан, Помощь
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