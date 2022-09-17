Сотрудники администрации президента перечислят зарплату в помощь Баткену

Сотрудники администрации президента Кыргызской Республики перечислят свою однодневную зарплату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе.

Также коллективы всех министерств Кыргызской Республики перечисляют свою однодневную заработную плату в качестве материальной помощи в связи с событиями на границе Баткенской области.

Кроме того однодневную зарплату перечисляют и другие государственные органы.

Список желающих перечислить однодневную зарплату дополняется.