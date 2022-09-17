В Аламединском районе задержано шестеро хулиганов

Аламединском районе задержаны 6 подозреваемых в хулиганстве, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Аламединского района с заявлением обратился гражданин А.Э., 2000 года рождения. Он заявил, что 6 неизвестных лиц 16 сентября примерно в полночь на пересечении улицы Калинина и Объездной в селе Лебединовка нанесли ему телесные повреждения и скрылись.

16 сентября данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламединского района по статье 280 ("Хулиганство") УК КР и возбуждено уголовное дело.

В ходе принятых следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 6 подозреваемых: Э.Ч., 2001 года рождения; М.С., 2002 года рождения; А.А., 2000 года рождения; И.М., 1999 года рождения; К.А., 1999 года рождения; Б.А., 1998 года рождения.

Все они водворены в ИВС. Следствие продолжается.